Ana Obregón se emociona al ver la casita que Chábeli y Julio Iglesias Jr. construyen para su nieta Ana Sandra

Ana Obregón dejó claro en Los Iglesias que lo más importante para ella en estos momentos es su nieta, Ana Sandra. "Estoy descubriendo la vida a través de Anita, le hace ilusión todo y su ilusión es la mía", aseguraba la actriz. Sin embargo, había algo que le preocupaba.

"Anita está empezando a andar y la piscina es lo más peligroso para un bebé en casa", le explicaba a Julio Iglesias Jr. y Chábeli Iglesias. Además, también le hacía ilusión construir una casita de muñecas, en la que la niña pudiera entrar con su abuela.

La actriz recordó que ella tenía una: "Mis hermanos me la destrozaban". "Quiero estar ahí jugando con ella, hacernos nuestro café, nuestras cosas", se ilusionaba imaginando el resultado final.

En pocos días, los hermanos consiguieron hacer la valla para rodear la piscina, cambiaron un toldo y construyeron la casita. "Esa no es la valla que pedí", se quejó Ana. "Es la más segura del mercado, la otra no lo era", le explicó Julio. "Entonces me encanta", le contestó.

Soy fan de las tomas falsas



❤️Si tú también



🔁Si esperas al final para verlas#LosIglesiasAnaObregón



⭕️https://t.co/0iOfps6dun pic.twitter.com/WuV0jmLyxB — La 1 (@La1_tve) July 30, 2024

Fue al ver la casita, pintada por Chábeli y construida con la ayuda de Julio, cuando Ana se quedó boquiabierta. "¡Es una monería, por favor, parece de cuento de hadas!", se emocionó. "Se le ha iluminado la cara", señaló Chábeli. "Lo único que me hace ilusión es que Anita sea feliz", concluyó Ana.