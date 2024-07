Ana Obregón recuerda la etapa en la que vivió con Julio Iglesias: "Tuve que soportar novias raras"

Ana Obregón vivió durante una época con Julio Iglesias en Estados Unidos. Así se lo confesó a Julio Iglesias Jr. y Chábeli Iglesias durante la noche del martes en Los Iglesias, donde los hermanos le arreglarían el jardín y construirían algo muy especial para Ana Sandra, la nieta de Ana.

"Me asaltaron en mi casa y me dio un ataque de pánico", explicaba la actriz. "Toncho se lo contó a vuestro padre y él llamó al mío para decirle que me iba a ir a su casa", recordó, dado que su padre y el cantante eran muy amigos.

La casa era maravillosa, según Obregón. "Era de un productor de Michael Jackson y vuestro padre estaba todo el día con una cámara de sol para estar moreno", decía entre risas la invitada. "Tuve que soportar a las novias raras que entraban y salían", afirmó.

"¡Qué raro!", exclamó con ironía Julio. Además, Ana también convivió con los hermanos Iglesias. "Chábeli está igual de buena persona, con ese sexto sentido", halagaba a la mujer. "Por Julio no pasan los años", añadió.

Parece ser que los padres de Ana eran íntimos de Julio Iglesias padre e Isabel Preysler, y de ahí nace esta bonita amistad entre los hijos



❤️Si lo sabías

🔁Si te gustaría formar parte del grupo#LosIglesiasAnaObregón



⭕️https://t.co/0iOfps5FEP pic.twitter.com/98G45TmIpB — La 1 (@La1_tve) July 30, 2024

También recordó a Enrique Iglesias: "Estaba todo el día cogiéndome un crucifijo que tenía puesto para que me agachara y verme el escote". Ana aseguró que el chico era un travieso, pero al crecer se volvió tímido. "A Julio le pasó al contario", señaló Chábeli.