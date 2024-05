Ana Mena le cuenta a Pablo Motos cuáles serían sus 'red flags' en una primera cita

La invitada de este martes en El Hormiguero fue Ana Mena, que le presentó a Pablo Motos su nuevo single, La Razón, una colaboración con la cantante puertorriqueña Gale.

La artista está inmersa en su gira musical Bellodrama Tour, cuyo broche final lo pondrá el próximo 22 de diciembre en el Wizink Center de Madrid.

El presentador quiso saber cuál había sido la semana más cargada de conciertos: "Hubo una en la gira que tuve cinco en una semana, fueron lunes, martes, viernes, sábado y domingo", comentó la artista.

"Había momentos en que se me olvidaban algunas canciones en los conciertos y lo que hacía era pedirle al público que las cantara", admitió la malagueña.

El tema La Razón habla de las red flags y el valenciano quiso saber cuáles serían las de Mena en una primera cita: "Una de ellas sería que no parara de hablar de su expareja".

"Eso no pega mucho, como que no se lleve bien con su familia, eso no me gustaría. Y tampoco que esté mirando el móvil durante toda la cena", reconoció la invitada.