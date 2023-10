Ana Mena cuenta en 'El Hormiguero' cómo se filtró el videoclip de su último single

Ana Mena fue la invitada de este miércoles de El Hormiguero, donde presentó su nuevo single, Madrid City, y adelantó las próximas citas de su actual gira Bellodrama Tour.

La cantante comentó que tuvo que adelantar el lanzamiento de la canción de principios de octubre a finales de septiembre porque el tema se filtró en redes sociales, por su culpa...

"Fue un marrón tremendo y fui yo, que soy un desastre. Cuando me emocionan mucho las cosas no puedo contenerme", le contó la artista al presentador.

Y continuó contando que "esta canción la escribí en Los Ángeles en una tarde, cuando se grabó se lo mandé a mis amigos para ver qué les parecía y lo compartí a través de un enlace de Dropbox por WhatsApp".

Ana Mena, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"Ellos me contestaron que les había gustado mucho y con lo que me dijeron, hice capturas y subí una storie a Instagram, pero me olvidé de tapar en enlace y encima no tenía clave", admitió.

"Como era de noche en Estados Unidos y aquí sobre las siete de la mañana, pensé que no lo había visto nadie porque tarde 10 minutos en borrarlo, pero me equivoqué", explicó la invitada del programa de Antena 3.

Ana Mena, en 'El Hormiguero'. ATRESMEDIA

Además, Mena se tuvo que poner en contacto con grupos de fans por mensajes privados pidiéndoles que no la pasaran para que no se filtrara: "Fueron bastante respetuosos, pero no lo conseguí parar muy bien", admitió.

"Dos semanas antes de sacarla ya vi que empezaba a sonar en discotecas, por lo que tuve que adelantar el lanzamiento, que estaba previsto para el 6 de octubre, al 29 de septiembre, porque como ya estaba en todos lados...", concluyó la cantante.