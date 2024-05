Ana María, falsa hija del rey emérito, tras la denuncia por impago de su casero: "Nosotros queremos hacer todo legal, pero él no"

En los últimos días, los medios de comunicación se han hecho eco de las nuevas denuncias contra Ana María, la falsa hija del rey emérito. Ahora, la mujer ha sido denunciada por su casero.

Este martes, un equipo de Vamos a ver se ha trasladado a la vivienda de Ana María, quien asegura haber invertido una gran cantidad de dinero en reformar la casa: "Hay movimientos que se han acreditado con transferencias donde se ve que se han efectuado esos pagos, no como él querría, la fórmula que quiere, a él le gusta el efectivo. A nosotros nos gusta hacer las cosas bien en estos momentos".

Por su parte, David, hijo de Ana María, también ha querido comparecer ante las cámaras del matinal de Telecinco: "A él se le ha dejado dinero cuando lo ha necesitado. No nos vamos a ir porque en este chalet se han hecho reformas. Esto estaba muy dejado".

"He metido más de 50.000 euros. Yo hoy estoy con un ataque de nervios. Todo lo malo que me podía hacer ya me lo ha hecho", ha recalcado Ana María, ante lo que David ha agregado: "Evidentemente, somos mediáticos y él aprovecha el motivo para lo que creo, que es sacar más dinero".

Asimismo, la reportera del programa ha explicado que "el casero, Paco, les denuncia un impago de 35.000 euros, pero dicen que van a poder desmontar todo enseñando que han hecho los pagos": "Nos han enseñado pagos sin conceptos especificados, pero sí que eran transferencias hacia Paco o su hija y es algo que van a demostrar en los Juzgados".

Además, la periodista ha agregado: "Dicen que otro de los motivos por los que no estaban pagando a Paco es porque ellos querían hacer transferencias a través del banco, de manera legal, y no hacerlo en efectivo. Llegados a este punto, aseguran que ya no quieren acuerdos, que todo va a ser mediante los abogados. Muchos de los pagos que realizaban han sido en efectivo y es difícil que lo puedan demostrar".