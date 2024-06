Ana Luque revela el origen de su enemistad con Olga Moreno: "Me trataron muy mal"

La participación de Olga Moreno en Supervivientes 2021, del que salió como ganadora, dio a conocer en televisión a Ana Luque, su amiga y defensora en plató. Sin embargo, la situación entre ambas es muy distinta ahora que Moreno se encuentra concursando en Supervivientes All Stars. Luque ha visitado este sábado el programa Fiesta, donde ha desvelado en qué momento se rompió su amistad con la expareja de Antonio David Flores.

Ha sido la presentadora, Emma García, quien le ha preguntado a Luque si le sigue teniendo "tirria" a Olga Moreno, después de que la colaboradora mencionase "el cariño que le tengo o le he tenido".

En este sentido, Ana Luque ha negado que le tenga tirria, pero sí ha sido directa con su opinión sobre su examiga y su familia: "Me trataron muy mal", ha dicho. "Yo me he portado muy bien con esa familia. Yo he sido muy buena persona en esa casa y a las buenas personas hay que tratarlas bien", se ha defendido.

Emma García ha querido indagar entonces en los motivos por los que se rompió la amistad entre Olga Moreno y Ana Luque, a lo que esta última ha accedido. "No lo he contado nunca", se ha sincerado ante el resto de colaboradores del programa.

"A mí me duele porque teníamos una amistad muy grande, era muy buena amiga mía", ha expuesto Luque antes de detallar lo ocurrido.

Una de las causas fue la negativa de Olga Moreno a que su entonces amiga participase en la edición de Supervivientes del año siguiente, una propuesta que Luque tuvo sobre la mesa. "Ella no quería que fuera a Supervivientes porque decía que ir a Supervivientes, y ahora es la segunda vez que va, era una tontería, me quitaba las ganas de que yo fuera", ha indicado.

Con todo, Luque decidió participar en el reality. "Sucedieron una serie de cosas durante mi estancia en el concurso que yo luego le recriminé, como que no me había defendido y defendía a otra persona que estaba en el concurso. Y se lio la bomba", ha admitido.

"Yo luego hice una exclusiva y hablé de ella, pero no le ofendí. Simplemente, decía que me sentía decepcionada por una amiga que pensaba que me iba a apoyar y estaba apoyando a otra persona, a Kiko Matamoros. Ella decía que como a mí no me nominaban…, pero claro, si tú no luchas desde el principio por mí...", continuó explicando.

A pesar de ese desencuentro, Luque ha insistido que ella intentó "retomar" su amistad y "hace poco fui a pedirle perdón", pero no ha querido desvelar más información por el momento.