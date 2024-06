Ángel Cristo Jr, sobre el estado de salud de Ana Herminia: "Necesita tratamiento psicológico"

Ana Herminia se encuentra atravesando uno de los peores momentos a causa de su salud, así lo hizo saber tras haberse apartado de los platós de televisión por un tiempo en medio de un huracán de polémica en torno a su pareja, Ángel Cristo Jr. El exconcursante de Supervivientes 2024 ha contado, tras su vuelta de Honduras, cómo se encuentra de salud la venezolana.

"El reencuentro con Ana ha sido precioso. La necesitaba ya tener cerca", revelaba el hijo de Bárbara Rey en el plató de ¡De viernes!, aunque también confesaba haber encontrado a su pareja "destrozada anímicamente". "La han machacado públicamente, mi madre, mi hermana, han ido a por ella. Se han aprovechado que yo no estaba aquí para defenderla", aseguraba Ángel Cristo Jr.

"Antes de irme le avisé, pero no es suficiente. No podía esperarse lo que le esperaba. Mi mayor preocupación en la isla siempre fue ella", continuaba diciendo el exsuperviviente, quien consideraba que su novia ha tenido que aguantar mucho mientras él estaba en el concurso.

"Me he encontrado a una Ana que tiene que estar en tratamiento psicológico. Lo que ha aguantado no lo aguanta cualquiera", explicaba Ángel. A su vez, el hijo de Bárbara Rey aprovechaba para desmentir que la venezolana estuviese llevando a cabo una estrategia televisiva.

Cristo también decía haber sentido que intentaban romper su relación con Ana Herminia: "No lo van a conseguir, ya me encargo yo de que esté bien, todo el mundo que le ha hecho daño lo van a pagar", decía amenazante.

Otro de los temas de los que el concursante de Supervivientes se pronunciaba era sobre a relación entre su actual pareja y Finito de Córdoba y las declaraciones de Kike Calleja sobre el tema. "Él se inventa que hacía unos ocho meses que Ana y Finito habían tenido un encuentro porque da morbo decir que me han engañado a mí y que soy un cornudo. Lo que hace es pisar a la gente, a la cara no se atreve a decirme a mí las cosas que dice. Juega con la vida de la gente, de las personas", afirmaba.

"El señor Calleja se retrata a sí mismo. Es una persona que va denigrando a las mujeres. Él sí es un machista. Él tiene en su conciencia que no va a poder dormir tranquilo", afirmaba Ángel Cristo.

Ángel Cristo, contra su hermana

Ángel Cristo no dejaba a nadie indiferente a lo largo de la entrevista y se refería también a su madre y a su hermana, quienes según él, no estuvieron presentes en muchos momentos de su vida: "Mi madre lo solucionaba todo encerrándose en su cuarto y atiborrándose a pastillas porque no quería hacer frente a la realidad de su hija drogándose".

No obstante, él siempre habría estado dispuesto a cuidar de su hermana, Sofía Cristo. "Eso me ha supuesto discusiones, porque ella no entendía lo que era para un niño como yo intentar hacer de padre", aseguraba el exsuperviviente.

"Sigue trabajando en la noche, que ningún terapeuta le recomendaría que siguiese haciendo ese trabajo en el que está expuesta a lo que ella no debería estar. Lo que he dicho es que ella puede tener una recaída y si le ha dolido, lo siento en el alma. La echaron de Secret Story por violenta, queda reflejado quién es la agresiva y quién es la violenta", afirmaba Ángel Cristo.

Además, el hijo de Bárbara Rey incidía en que hacer de padre le trajo "muchos problemas". "No ha aprovechado los colegios tan caros que mi madre ha pagado con el dinero del rey emérito", concluía.