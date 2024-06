Ana Herminia desvela el cambio más grande de Ángel Cristo tras 'Supervivientes': "Si pierde vidilla, se va para Honduras otra vez"

Ana Herminia Illas, mujer de Ángel Cristo, se unió a su pareja en el plató de ¡De viernes!, donde ambos comentaron qué tal iba su relación tras el paso del hombre por Supervivientes, donde celebraron su emotiva boda.

Ambos hicieron divertidas declaraciones, como por ejemplo el cambio más grande Ángel tras pasar tres meses en Honduras. "Lo que más me ha cambiado es el rendimiento sexual", confesó Cristo. "Totalmente", confesaba Ana entre risas, achacándolo al haber adelgazado.

"Como engorde y pierda vidilla, lo mandamos otra vez a Honduras", bromeó la mujer. Tras las bromas, ambos hablaron de las bodas: tanto la del programa, como de la oficial. "Ese día se quedará como la fecha de nuestra boda oficial", aseguró Ángel.

Además, explicaron que aún no tienen la fecha para la boda civil. "He estado en la notaría, pero para hacer otras cosas, no tenemos fecha", explicó Ana. José Antonio León lo puso en duda. "No quiero traer el papel la semana que viene", bromeó, haciendo guiño a la boda de Maite Zaldívar y Julián Muñoz.

Para finalizar, lo único que aseguraron tener claro es el lugar de la boda y los invitados. "Quiero que a mi boda venga gente que me haga feliz", respondió Ángel cuando fue preguntado pro si invitaría a su hermana, Sofía Cristo a la boda.