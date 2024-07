Ana Herminia destapa la mentira de Finito de Córdoba para proteger su matrimonio con Arantxa del Sol

Ana Herminia Illas ha roto su silencio en ¡De viernes! respecto a cuál fue la verdadera relación que tuvo con Finito de Córdoba. Harta de ocultar a verdad, la mujer de Ángel Cristo Jr. ha revelado todos los detalles de la historia de amor que tuvo con el torero y que hasta ahora había mantenido en secreto para proteger el matrimonio del andaluz con la presentadora Arantxa del Sol.

Según ha relatado la nuera de Bárbara Rey, no conoció al diestro cuando tenía 17 años, tal y como contó en el programa TardeAR hace semanas, sino 19. Al parecer, habría sido Finito de Córdoba quien le pidió que mintiese sobre la edad "para que las fechas cuadraran" y no se solapasen respecto a la relación que mantenía este con Arantxa del Sol.

"En su momento dije que tenía 19 años. Me llamó por teléfono y me dijo 'por favor, di que son 17 años para que las fechas cuadren", ha explicado Ana Herminia Illas.

De este modo, la venezolana desvelaba el gran secreto a los colaboradores del programa de Telecinco: "El secreto es que, efectivamente, el año que yo vengo acá es el año que él se casa, en el 2001", ha dicho.

Ante la insistencia de los tertulianos, Ana Herminia ha continuado explicando que tuvo encuentros íntimos con Finito de Córdoba "meses antes de casarse, en 2001". Sin embargo, la pareja de Ángel Cristo ha añadido que en aquel momento ella "no sabía nada", ya que "no había los móviles, le llamaba desde la cabina de teléfono".

Asimismo, Ana Herminia sostiene que tras este encuentro con el torero, no supo nada de él hasta tiempo después, cuando se enteró por los medios de comunicación de que se había casado. "Yo estoy con el ese día, me regreso a Venezuela y ya no me atienden más el teléfono. Yo me entero a los dos meses por la televisión. No me atendió el teléfono nunca más, desapareció hasta 20 días después de casarse porque me busca en Venezuela", ha indicado.

Aquello supuso un duro golpe para ella, ha admitido: "Me encuentro con mucho dolor y no daba crédito a lo que estaba escuchando, no me lo podía creer".

Tras la insistencia del torero por hablar con ella en Venezuela, finalmente accedió a explicarle los motivos por los que no quería volver a verlo. "El problema que yo veo con él ha sido el ego, toda su vida. El creerse superior", ha zanjado, antes de alabar la relación que mantiene actualmente con Ángel Cristo.