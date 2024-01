'Amor de verano': Así es la letra de Marlena, candidatas del Benidorm Fest 2024 para representar a España en Eurovisión

El Benidorm Fest calienta motores y, en breve, los espectadores podrán elegir qué canción será la que represente a España en el escenario de Eurovisión. El Festival de la Canción tendrá lugar el próximo sábado 11 de mayo de 2024 en Malmö, Suecia.

Así, una de las propuestas es la del dúo Marlena que, formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, han apostado por el tema Amor de verano, compuesto por las dos cantantes, Joan Valls y Rubén Pérez, y producida por Kickbombo.

Con esta propuesta pop, Marlena pretende poner a bailar a todo el Malmö Arena sueco. Se trata de un tema que mezcla el español con el inglés y que, además, no se olvida de la esencia del dúo, que ya ha triunfado con otras canciones como Me sabe mal.

Esta es la letra de 'Amor de verano'

Nos miramos tan dulce,

comemos despacio.

Hablan por la espalda,

me importa un carajo.

Nos miramos tan dulce,

comemos despacio.

Sentada en la nube,

me tienes volando.

But I don’t know you

and you don’t know me

En cada puerto dejaré una señal.

But you don’t know me

and I don’t know you.

Y nos daremos un besito viral.

Tus amigos dirán que te andes con cuidao’,

que a saber si te has enamorao’.

Cuando cojas mi mano esto ni habrá empezao’,

aún no te pillo y tú ya me has matao’.

Nos miramos tan dulce,

comemos despacio.

Hablan por la espalda,

me importa un carajo.

Nos miramos tan dulce,

comemos despacio.

Sentada en la nube,

me tienes volando.

But I don’t know you

and you don’t know me.

En cada puerto dejare una señal.

But you don’t know me

and I don’t know you.

Y nos daremos un besito viral.

Somos tú y yo,

ese amor de verano que aún no ha pasado.

Pero me da igual

si en septiembre ya te habré olvidado.

Somos tú y yo,

ese amor de verano que aún no ha pasado.

Pero me da igual

si llega septiembre y me he enamorado.

Nos miramos tan dulce,

comemos despacio.

Hablan por la espalda,

me importa un carajo.

Nos miramos tan dulce,

comemos despacio.

Sentada en la nube,

me tienes volando.

Ay dime cómo y cuándo

vi ese culo pasar.

No sé si fue ese baile, esa playa o ese bar.

Tengo el carrete lleno

de muy buen material.

Sé que eran cuatro besos.

Ahora a ver qué va a pasar.

Nos miramos tan dulce,

comemos despacio.

Hablan por la espalda,

me importa un carajo.

Nos miramos tan dulce,

comemos despacio.

Sentada en la nube,

me tienes volando,

But I don’t know you

and you don’t know me.

En cada puerto dejaré una señal.

But you don’t know me

and I don’t know you.

Y nos daremos un besito viral.

But I don’t know you.