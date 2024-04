Amor Romeira pide respeto para Sonia Ferrer tras su enfrentamiento en televisión por la 'ley trans': "No vayáis a insultarla"

Este domingo, Amor Romeira quiso dar las gracias a todas las personas que la apoyaron tras su enfrentamiento con Sonia Ferrer en el programa En boca de todos. Sin embargo, a pesar de que tuvo una dura discusión con ella con motivo de la 'ley trans', aprovechó para pedir respeto hacia ella y solicitar que no la insulten.

Así lo declaró este domingo en Fiesta, formato que emitió un vídeo de cómo fue la confrontación que se vivió esta semana. Tras ver las imágenes, la colaboradora quiso "dar las gracias a todo el mundo" por todo el "apoyo positivo" que recibió "condenando la transfobia".

Aun así, a pesar de su desacuerdo con la presentadora, quiso pedir que parasen de criticarla: "Me gustaría pedir a toda esa gente que se ha involucrado en la causa, y que sabe perfectamente que ella ha ejercido transfobia, que no fuera a insultarla, atacarla y a dejarle odio en las redes".

"Si no, estaríamos haciendo lo mismo que ellos hacen. Vamos a seguir defendiéndonos desde el respeto y la tolerancia", proclamó la exgranhermana, quien, antes de cambiar de tema, le envió un último mensaje a su compañera de cadena: "Desde aquí le mando un beso a Sonia".

"Yo te tenía muchísima admiración"

De este modo, la canaria demostró que, a pesar de sus diferencias, no le desea ningún mal y mucho menos quiere que sufra hate por este u otro motivo. No obstante, sí que quiso el pasado lunes 22 de abril dejar clara su postura en En boca de todos, donde señaló a Ferrer por sus declaraciones "tránsfobas" en los programas.

"Cuando determinas que las mujeres trans no son mujeres, ejerces una violencia contra el colectivo", le echó en cara. "Y contra mí, personalmente. Yo te tenía muchísima admiración y cuando era pequeña te veía y me sentía identificada contigo. Sin embargo, ahora que soy adulta, no quiero ser como tú".

Por su parte, la modelo le dijo que el debate no era "igualitario", pues la ley hacía que fuera sancionable que ella dijera que cree que "nadie nace en un cuerpo equivocado". Por su parte, Amor Romeira defendió que la 'ley trans' está hecha "para las personas trans", y los casos que estaban saliendo de militares que cambiaban su género legalmente estaban "haciendo un uso fraudulento de la ley".