La amiga de Ángel Cristo que tiene sus cosas, entre ellas un comprometido documento, no descarta dárselas a su hijo si se las pide bien

Ángel Cristo Jr. ha reinvidincado en Supervivientes que le gustaría recuperar algunos objetos de su padre, principalmente vinculados a su profesión en el circo.Estos los tiene una amiga del domador, María Luisa Moreno.

El programa Así es la vida ha podido hablar con la mujer de las posesiones que le gustaría recuperar al hijo de Bárbara Rey. En el plató, María Luisa ha contado su versión de los hechos.

"Desde hace 14 años, cuando murió su padre, jamás se ha puesto en contacto conmigo", ha asegurado la invitada. Sin embargo, Sandra Barneda le ha recordado que Ángel Cristo Jr. se las pidió "hace muchos años en un programa de televisión".

"Me mandó unos mensajes al teléfono poniéndome verde y pidiéndome las cosas de su padre, pero si tú quieres algo de tu padre, yo creo que no mandas un mensaje ofensivo a esa persona, la llamas y se lo pides", ha justificado María Luisa.

La mujer también ha explicado que no tiene muchos objetos de valor del domador, pues le conoció cuando ya no ejercía. "Tengo un carné de piloto y un DNI de su padre, que siempre lo tenía todo doble", ha especificado. Además, ha asegurado que no tiene problema en devolverle esas cosas a Ángel Cristo Jr., pero si se las pide.

Lo que no quiere entregar, que de verdad tiene valor, según ha defendido, es un escrito que dejó el domador. "No son exactamente memorias. A Ángel Cristo le amenazaron de muerte, y él escribió a quién había que denunciar si a él le pasaba algo. Me lo dio por si aparecía muerto", ha detallado María Luisa.

En ese escrito, hay muchos detalles que no se conocen del domador de leones y, en cuanto a por qué ha guardado estas memorias, María Luisa ha aclarado: "Yo tendría que presentar ese libro para que se conocieran muchas cosas, pero no lo voy a hacer".

El contenido de esas memorias

"Lo que pone me pondría en compromiso, por eso nunca he entregado ese libro", ha defendido la mujer. De hecho, María Luisa ha asegurado que le da miedo el contenido de ese libro: "Por eso no lo tengo ni en mi casa".

La invitada de Así es la vida ha explicado por qué no entregaría el libro ni a Ángel ni a Sofía Cristo: "¿Por qué su padre, cuando estaba vivo, no le dio el libro a sus hijos, sino a una amiga? Porque confiaba en su amiga".

Además, María Luisa Moreno ha detallado cómo era la relación del concursante de Supervivientes con su padre: "Ángel no quería hablar con su padre, Sofía sí hablaba, pero Ángel no".

Al final de la entrevista, María Luisa no ha descartado entregar las memorias a Ángel Cristo Jr. "Yo creo que las cosas se consiguen por las buenas, y no por las malas", ha defendido.