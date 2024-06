Amenazan de muerte a un testigo del asesinato de un hombre a golpes con un bate en Alicante: "No me ponen protección"

Hace solo unos días, los medios de comunicación se hacían eco del brutal asesinato de un hombre a golpes con un bate de béisbol en plena calle. Todo sucedió en Gata de Gorgos, en Alicante, cuando David, de 39 años, era sorprendido por sus agresores.

A plena luz del día, David recibió un primer golpe mortal y, pese a ello, los agresores siguieron ensañándose con él. Presuntamente, David había sido testigo de cómo este grupo de supuestos asesinos acosaban constantemente a una joven del pueblo de la costa mediterránea.

A su vez, el asesinato de David fue presenciado por algunos testigos, entre ellos José Antonio que, el pasado jueves, contactó con el programa Horizonte, de Iker Jiménez, donde narró cómo había vivido la paliza mortal que recibió el tatuador.

Este viernes, José Antonio ha contactado en directo con Vamos a ver, desde donde ha narrado que hacía solo unos minutos había recibido una llamada de teléfono desde un número oculto donde le advertían de que "disfrute de los pocos días que le quedan".

Ante esto, José Antonio se ha puesto en contacto con las autoridades: "He pedido que me pongan protección y me han dicho que no, que eso lo tiene que autorizar un juez. Me han dicho, literalmente, que si quiero evitar que me maten no salga en los medios de comunicación. Esta ha sido la recomendación de la Guardia Civil".