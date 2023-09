Fernando Rozo consigue hablar con Chabeli Navarro: "Bertín es arrogante, soberbio, elitista y se cree un hombre intocable"

Cuando parecía que Bertín Osborne se desvanecía de las portadas del corazón, ahora ha sido la cantante Encarna Navarro quien ha vuelto a poner en el foco al artista tras asegurar que había mantenido con él una relación durante 15 años.

Así, este jueves, Espejo Público ha mostrado la conversación que Fernando Rozo ha mantenido con Gabriela Guillén cuando esta terminó su participación en Y ahora Sonsoles. Así, el periodista ha recalcado que "hay un pacto": "Vi a Gabriela tranquila en la entrevista y se asustó en el pasillo porque no sabía que iba a hablar conmigo en el pasillo".

El periodista ha explicado que preguntó a Guillén por las declaraciones de Encarna Navarro y esta le sonrió: "Ella tiene muy clara esta parte y es que si alguien va a hablar de que ha tenido una relación con Bertín, que tenga pruebas. Eso es lo que ella pide".

"Creo que la gente hace mucho daño con sus comentarios. Bertín es una persona conocida. Tienes que tener muchas pruebas para decir una cosa así, ¿por qué no lo dijiste antes?", señaló Gabriela Guillén. De la misma manera, Rozo ha mostrado la conversación que ha mantenido con Chabeli Navarro, otra de las mujeres relacionadas íntimamente con el cantante.

"Creo que a Enna le pasa como a mí, que ha decidido hablar porque le han herido su orgullo como mujer al negarla. Me sorprende que salga hablando ahora de todo. Imagínate... en 15 años... lo que puede contar si habla. Es que le ha hecho lo mismo: como si no la conociera, es muy fuerte, ¿no? Si yo me sentí dolida y no estuve tanto tiempo con él, pues...", ha comenzado Chabeli.

"Este hombre dice unas palabras tan inapropiadas muchas veces que no sabe que puede provocar dolor a una mujer, sentirse ofendida y que esa mujer hable. A mí siempre me ha dejado como la mentirosa", ha agregado Chabeli que, además, ha apuntado: "El que actúa con todas igual es él. Lo dirá porque, al fin y al cabo, estamos todas hablando. Él ha estado durante un tiempo en nuestra vida y estamos en nuestro derecho de contarlo".

Chabeli ha reconocido que llegó a estar enamorada de Bertín Osborne, a quien ha definido como "un hombre encantador, super divertido... embaucador, tiene un máster en conquistar a las mujeres": "A Gabriela le deseo que sea feliz, que tenga a su bebé y nazca sano. A Enna le diría que tuviera un par de ovarios y contara todo. Para mí, él es arrogante, soberbio, elitista y se cree un hombre intocable".

Finalmente, también Carmen Lomana ha señalado que Bertín Osborne habría tratado de flirtear con una de sus amigas durante el verano. Asimismo, la empresaria ha destacado que ella no había mantenido ninguna relación con el cantante.