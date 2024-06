Amaia Romero desvela en 'La Resistencia' lo que ha tenido que pagar a Hacienda y el número de sus relaciones sexuales

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia recibió este miércoles la visita de Amaia Romero, que le presentó a Broncano su nuevo single, Nanai, que se estrenará el viernes 14 de junio.

Tras la entrevista, el presentador pasó a hacerle a su invitada las preguntas clásicas del programa de Movistar Plus+: dinero en el banco y relaciones sexuales los últimos 30 días.

La artista comenzó respondiendo la del dinero: "En la última declaración de la renta he tenido que pagar como 70.000 euros. Ha sido bastante duro...", afirmó.

Amaia Romero, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

Broncano exclamó: "¡Ufff, eso es que ha entrado bastante dinero!", a lo que ella señaló: "Venía con esta respuesta ya preparada para que os hicierais una idea".

Tras no dar más datos, Broncano pasó a la siguiente pregunta: "Hay tres baremos, no sé si los has visto, relaciones sexuales normales un punto, petting es 0,6 y masturbación, 0,2", le explicó el jienense.

Romero le contestó que "el petting está muy bien, es divertidísimo, en una esquina...". Broncano añadió que "a la gente no le gusta y por la noche...".

"No sé, voy a decir un 5,2 o algo así. No ha sido un mes muy potente, pero bien. Como un punto es follar, vamos a dejarlo en 6,2, aunque tampoco ha habido mucho", concluyó entre risas.