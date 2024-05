Tras la divulgación de la subasta de la finca de Los Naranjos y los apuros financieros de Amador Mohedano, este ha concedido una entrevista exclusiva para TardeAR.

El exconcursante de Supervivientes ha transmitido su confianza respecto a los acontecimientos recientes: "Estoy tranquilo dentro de los movimientos que estoy haciendo a nivel de que todo se pueda solucionar".

El enfoque principal de la charla se ha centrado en la incertidumbre que rodea el destino de Los Naranjos, una finca que, según él, ha restaurado y mantenido, pero que también pertenece a su hermana Gloria Mohedano.

Ante la posibilidad de perder la finca en su totalidad, el que fuera marido de Rosa Benito ha aclarado que no pueden desalojarlo de la vivienda en la que reside: "De la casa no me pueden echar. Para nada".

"Subastan toda la finca. Lo que pasa es que la finca, si estuviese dividida, pues sería otro tema. Pero como no se ha hecho división nunca, si hay algún problema, es de mi hermana Gloria", ha explicado.

Con respecto a las deudas que enfrenta, Mohedano ha expresado su frustración por haber confiado en ciertas personas que lo han perjudicado: "Confié en una serie de gente y me hicieron una jugarreta". "Yo saldré de ahí con los pies por delante", ha declarado con contundencia el hermano de Rocío Jurado.