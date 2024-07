Álvaro Muñoz Escassi se sincera sobre sus preferencias sexuales: "María José sabía que yo tenía relaciones con mujeres trans"

No hay duda que uno de los grandes protagonistas de la semana ha sido Álvaro Muñoz Escassi. Su separación con María José Suárez tras tres años de relación y su supuesta infidelidad han acaparado todas las portadas y tertulias durante estos días. Por ello, el exjinete ha acudido al programa De Viernes de Telecinco, donde ha hablado sobre todas as polémicas surgidas y se ha sincerado sobre su relación.

Beatriz Archidona, la presentadora del espacio, ha sido la primera en poner sobre la mesa los rumores de relación abierta que siempre le han perseguido a la pareja: "¿Incluye también que a ti te guste o que lo hayas hecho, que tu pareja también participe en algunas relaciones extras, fuera de lo que es uno más uno?".

"Eso no se puede hablar si no está la otra persona delante, porque eso lo tenemos que decir los dos, si queréis, preguntárselo a María José. Te lo voy a explicar bien, yo tengo una relación abierta con María José. Llevamos seis meses, cinco meses, cuatro meses y medio, no sé cuánto, porque no sé cuándo empieza el problema", comenzaba explicando Escassi ante los colaboradores.

"No sé cuándo fue la primera vez que nos dejamos, a lo mejor fue hace un año que nos dejamos y nos pegamos tres días sin hablarnos. Y eso va in crescendo, entonces pasa que ya llega un punto de… '¿estás con María José o no?' Yo no considero que esté con María José" declaraba.

Tras ello, José Antonio León, colaborador del programa, le preguntaba sobre si ha tenido más relaciones como la supuesta infidelidad con una mujer trans: "¿Con anterioridad a esta relación con esta chica trans has tenido otra relación con otra chica trans durante vuelta relación sentimental? Durante tu relación sentimental con María José me refiero". Una cuestión a la que Escassi respondía de forma rotunda: "Me lo guardo para mí. Pero si me preguntas que si he estado con mujeres trans, sí lo he estado".

"A mí me parece muy valiente, sinceramente, además yo no entendía por qué no se podía decir si somos tan modernos y cada uno puede hacer lo que le da la gana y a mí me parece perfecto y genial que tú lo reconozcas” aseguraba Antonio Montero, otro de los habituales del programa.

"Te voy a decir una cosa", le espetaba Escassi. "Yo vengo de una familia tradicional. Mi madre no está, pero estoy convencido de que, si me estuviera viendo, aunque fuera muy tradicional y muy clásica, estaría orgullosa de mí. Yo he educado a mis hijos con la libertad más absoluta, he educado en que quieran ser lo que quieran ser siempre que se traten a las personas con respeto y cariño…", afirmaba para después enseñar un mensaje de apoyo de su propio hijo.

"Ahora déjame que ahonde un poquito en esa relación que mantienes en ese tipo de relación. Tú… digamos que cuando ves una mujer trans para ti de alguna manera la prefieres, la buscas...", le preguntaba Molero.

"Es que yo cuando veo una mujer, yo no la llamo trans, yo veo una mujer. Para mí es una mujer. Sí le pones la coletilla de 'trans', si nos lo permitimos de ponerla, hay mujeres trans que son preciosas, maravillosas e impresionantes. Tengo relación de hablar por teléfono con algunas, no de sexo, y son mis amigas".

"Sobre todo en la semana del orgullo es superchocante que haya personas como tú que todavía nos planteamos estas preguntas. Son mujeres. Han decidido ser mujeres. Si te gusta bien y si no te gusta, pues bueno… Pues igual que te gusta esta mujer más que la otra, pero yo no las diferencio aquí o allí" le respondía Escassi con rotundidad.