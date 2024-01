Álvaro Muñoz Escassi habla de su hija secreta, Anna Barrachina: "Yo me enteré cuando ella tenía ya cuatro años"

El jinete Álvaro Muñoz Escassi ha hablado por primera vez en un plató de televisión sobre el bombazo que supuso tener una hija secreta en Alemania. En una entrevista en ¡De viernes!, el ex de Lara Dibildos ha contado cómo conoció a su hija, Anna Barrachina, cuando esta era una niña pequeña, y cómo guardó el secreto durante quince años hasta que la revista ¡Hola! publicó la exclusiva, hace ya nueve años.

Tal y como ha contado, la publicación tenía unas fotografías de él con su hija, cuya identidad era desconocida por aquel entonces. "¿Esta chica rubia es una novia tuya o es tu hija, qué cuento?", recuerda que le preguntaron desde la revista. Cuando lo consultó con su hija Anna y esta le dijo que no quería aparecer como si fuera una conquista suya, "acordamos que me mandaran la entrevista, ella rellenó la entrevista, se la mandó a su madre para que se la autorizara, y salió en la revista".

Sin embargo, la madre, Mercedes Barrachina, salió desmintiendo esta versión tras la publicación de la entrevista. "Por lo que fuera, le salía más rentable contar esa historia", ha comentado Escassi.

Pocas personas de su círculo sabían que el jinete tenía una hija. "Lo sabían mi padre, mi madre, un hermano mío, Lara (Dibildos), y nadie más", ha asegurado. El secreto se mantuvo durante quince años: desde que él lo supo, cuando Anna Barrachina tenía 4 años, hasta que la joven cumplió los 19.

En este sentido, ha revelado que él se enteró de que era su hija de casualidad, "no porque me lo contara la madre". Todo ocurrió cuando él llegó un día a la cuadra donde estaba la madre junto a sus hijas. "Veo a esa niña de 4 años, al lado de su hermana, y veo a una niña rubia, con los ojos azules, y digo 'no me lo puedo creer'", ha rememorado.

Fue entonces cuando le preguntó si era su hija y la madre se lo confirmó. Aunque trataron de buscarle la forma de incluirle en la vida de la niña, Escassi ha confesado de que se arrepiente "de no haberse impuesto y no haberle contado, pensando que a lo mejor iba a romper una familia, porque esa señora tenía un marido y otros hijos".

Por aquella época, "viajaba todos los meses a Alemania y le regalaba un poni, un caballo... A veces se le escapaba y me llamaba papá, aunque en teoría era el padrino".

Cuando su hija cumplió los 15 años, Escassi tomó una decisión. "Con 15 años, me retiro y la última vez que la vi le regalé un móvil y le dije: 'Llámame para lo que quieras cuando necesites algo', era como una despedida porque era un sufrimiento, era inviable, yo no lo soportaba y cuando ella (la madre) decidió contárselo, se lo contó", ha dicho, visiblemente emocionado.

Para entonces, Anna Barrachina tenía ya 19 años. El jinete le expuso la situación: "Yo voy a ser lo que tú quieras que sea, pero siempre con la verdad por delante", le dijo cuando su hija lo descubrió y habló con él. "Y así ha sido", ha concluido.