Álvaro Muñoz Escassi entra en directo en 'TardeAR' para hablar sobre su ruptura con María José Suárez: "He cometido errores"

Este martes, Álvaro Muñoz Escassi se ha puesto en contacto con TardeAR para esclarecer los rumores que circulan sobre sus supuestas infidelidades mientras era pareja de María José Suárez y aclarar su relación actual con Hiba Abouk.

El protagonista ha comenzado exponiendo los buenos recuerdos que mantiene de su noviazgo: "No quiero vender nada. María José y yo hemos estado juntos y bien bastante tiempo. Hemos sido una pareja bastante buena y muy cómplices. Hemos tenido muchos momentos bonitos y lo hemos pasado bien".

No obstante, desde hace un tiempo mantenían una relación intermitente: "De unos cuatro meses para acá, no sé muy bien o dos y medio, porque los problemas van de mayor a mayor, hemos estado mucho tiempo separados, volviendo y volviendo a estar, estando separados".

Escassi ha reconocido que la distancia ha sido uno de los factores determinantes en su separación: "Es verdad que hace 7 u 8 meses me vine a vivir a Madrid definitivamente y estábamos más alejados. Es cierto que en esas idas y venidas, pues sí, hemos hecho nuestra vida por nuestro lado y después nos hemos vuelto a encontrar".

El jinete también ha dejado constancia del cariño que siente por Suárez: "Siempre ha habido mucha atracción, siempre he estado muy enamorado de ella". Sin embargo, ha admitido haber tenido fallos, refiriéndose al viaje por el norte de Europa que realizó junto a su exnovia: "He cometido errores y los cometeré porque soy humano. No debí de ir al crucero, aunque fue con la mejor intención, la de estar con ella".

En cuanto a los supuestos engaños, Escassi se ha justificado relatando que "eran situaciones que habían surgido por habían estado distanciados mucho tiempo". Concluyendo con el tema, ha declarado: "Si lo queréis llamar infidelidad, llamadlo como queráis''.

Escassi, sobre su vínculo sentimental con Hiba Abouk

Sobre su relación con Abouk, ha negado mantener un vínculo sentimental: "Lo que quiero aclarar es que con Hiba no tengo ninguna relación, nos conocemos de Masterchef y tengo una amistad fantástica. Nos caemos bien. Es una persona estupenda, pero no hay nada más con ella (...) No me estoy conociendo con Hiba de ninguna manera".

Por otro lado, ha agregado que su intención es evitar que su exnovia sufra: "Quiero desconectar de todo y evadirme, no quiero que María José lo pase mal porque se imagine o piense cosas".

Asimismo, ha afirmado que intentó reconquistarla recientemente, sin éxito:"Hace cuatro días como quien dice estaba intentando reconciliarme con ella. No ha podido ser. Debería haberme conformado y no haber insistido. No fue así, puse mucho de mi parte”.

Finalmente, ha expresado su deseo de pasar página: "Ojalá pase pronto y lo superemos y podamos seguir hacia delante. No voy a confirmar nada de lo que haya pasado porque es mi vida privada (...) Solo quiero pasar el verano con mis hijos y disfrutar de ellos, estar con amigos y tranquilo. Estoy sano, feliz. Tengo muchas cosas en mi vida y le deseo los demás lo mismo".