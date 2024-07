Álvaro le pone una condición a su cita en 'First Dates': "Necesito que me ría las gracias"

Laura Boado fue la encargada de recibir este martes a Álvaro a las puertas del restaurante de First Dates, donde el comensal apuntó que "en la otra persona busco que me ría las gracias. Cuando lo hacen me siento feliz".

"¿Cómo estás?", le preguntó la gallega, a lo que el dater le contestó: "Ahora mismo, sentado, pero también un poco nervioso". Sorprendida, la camarera le respondió: "Buena respuesta...".

Boado quiso saber qué tipo de chica le gustaba al ceutí: "Necesito que me ría las gracias, si no se ríe conmigo y no me siento validado, dejo de ser gracioso".

Álvaro y Julia, en 'First Dates'. MEDIASET

Su cita fue Julia: "Me gustaría dedicarme a la música, pero también me gusta la Historia, por eso decidí estudiarla, dejando como afición lo otro", comentó en su presentación.

Nada más verla, Álvaro confesó que "me he enamorado. Antes de preguntarle el nombre le iba a preguntar por el apellido por si le quedaba bien a mi hijo".

Pero ella, en cambio, admitió que el estudiante no era su tipo de chico: "No me veo estando con él, pero no me ha parecido un chaval feo, le he visto guapo".

Tras las presentaciones y con las bebidas preparadas por Matías Roure, los dos pasaron a la mesa para conocerse mejor, aunque con la decisión final casi tomada por ambos. "Del humor al amor solo hay un pasito muy pequeño", afirmó Carlos Sobera.

Julia, en 'First Dates'. MEDIASET

En mitad de la velada, Julia se marchó un momento al baño para llamar a una amiga: "Me gusta cómo es, pero físicamente no. Me lo estoy pasando bien, pero le voy a decir que no quiero otra cita".

Al final, la risa y el humor no fueron suficientes para que Álvaro conquistara a Julia. Mientras que el ceutí sí que quiso volver a quedar, ella prefirió no volver a verse.