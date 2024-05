Alonso Caparrós asiste a un trasplante en directo: "Ver esto me reconcilia con la humanidad. Estoy orgulloso"

La muerte de una persona puede suponer una gran esperanza para aquellos que se encuentran a la espera de un trasplante. Este martes, Espejo Público ha mostrado el reportaje elaborado por Alonso Caparrós en el que el colaborador ha podido charlar con Elena Correa, enfermera de trasplantes encargada de hacer ver a los familiares de alguien que está a punto de morir que pueden dar una oportunidad a otra persona.

De esta manera, el presentador ha podido charlar con Paco Hernández, jefe de cirugía pediátrica del hospital La Paz, quien ha destacado que está dispuesto a despertarse a la hora que sea necesario para atender un trasplante: "Nosotros no hacemos ningún sacrificio. Si recibes la llamada y no te alegras, mejor no te dediques al trasplante".

Asimismo, Caparrós ha hablado con Kiko Jiménez que, a causa del síndrome de Alpor que padece perdió un riñón y, desde que se sometió al trasplante es mucho más feliz: "A mí me ha simplificado la vida. Después del trasplante soy más feliz que antes".

De la misma manera, el colaborador del matinal de Antena 3 ha podido asistir, en primera persona, a un trasplante en directo: "Ver esto me reconcilia con la humanidad y cada vez hay más motivos para sentirme orgulloso".

En el quirófano, Paco se encarga de dirigir la operación y, después de años dedicándose al mundo de los trasplantes, no duda en asegurar que no sabe si existe Dios, pero "cree en algo porque hay cosas que se explican": "Hay padres que dicen que el día de antes de morirse su hijo estuvieron hablando con él. Era un niño intubado".