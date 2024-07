Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, arremete contra Sofía Suescun tras sacar a relucir su presunta infidelidad: "Es un demonio"

Durante las nominaciones de Supervivientes: All Stars, Sofía Suescun ha aprovechado la ocasión, entre discusiones, para lanzar una indirecta muy directa contra Jorge Pérez sobre su supuesta infidelidad. Algo ante lo que Alicia Peña, su mujer, no se ha quedado callada en el plató del programa.

El drama comienza cuando la concursante se hizo con el collar de líder y tuvo el poder de nominar de forma directa a uno de sus compañeros. Su decisión fuera señalar a Jorge Pérez.

"Me ha sentado bastante mal el discurso populista de lo que está bien", explicó la concursante en referencia a que su compañero la tachó de egoísta por haberse comido una tarta junto a Abraham García y no haber repartido a los demás.

El ex guardia civil no tardó en defenderse de la acusación en plena gala: "No es un discurso populista, me alegro de que te haya sentado bien la tarta, pero no le quieras dar la vuelta porque queda feo". Sofía Suescun, lejos de callarse, continuó con la discusión: "Precisamente tú eres el primero que caes en las tentaciones".

"Yo he caído en la tentación, pero tú también lo has hecho", fue la pulla que la influencer le lanzó durante las nominaciones. Otra de las concursantes, Marta Peñate, salió en defensa de su compañero: "Ese comentario tan sucio, ¿a qué viene? ¿Qué tiene que ver una tentación con otra? Esto me parece tan sucio.... Todo el día sacando el pasado".

Aunque la cosa se calmó en la medida de lo posible, la tensión se trasladó al plató en el que se encontraban Kiko Jímenez, novio de Sofía Suescun, y Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez. Ambos sacarón la cara por cada uno de ellos.

Mientras que el andaluz aseguró que a "Jorge le interesaba quedar bien", Alicia Peña, enfadada, hizó un comentario con el que definió la acción de Sofía Suescun. "Es un demonio, lo que está haciendo es horrible. Es muy fuerte lo que ha hecho, es de mala persona", declaró sin ningún miramiento.