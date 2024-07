Este jueves, Todo es mentira ha impresionado a sus espectadores con un vídeo en el que Carlos Cuerpo, ministro de Economía, se dirigía a empresarios españoles y nipones en el idioma japonés.

Las imágenes del político hablando en la lengua extranjera no han sido traducidas en el programa, lo que ha llevado a Marta Flich a preguntar humorísticamente a Alfonso Serrano: "¿Hablas japonés?"

El diputado del PP de Madrid ha bromeado: "Sí, pero es que me da vergüenza en público. Aquí hay un compadreo y no quiero dejaros mal". Cuando se le ha pedido que demuestre sus dotes de inglés, Serrano simplemente se ha limitado a decir: "A little bit".

Javi Gómez ha intervenido para destacar las habilidades lingüísticas del político: "Él no lo va a decir, pero yo le he escuchado hablar inglés en una reunión y hasta ahí puedo leer, pero habla inglés muy bien".

Serrano, agradecido, pero cauto, ha puntualizado: "Pero ya sabéis que soy muy modesto".