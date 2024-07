Hans, hijo de Alfonso Arús y colaborador de Aruser@s, compartió un vídeo viral de una mujer a la que sorprenden regalándole un perro. A raíz de estas imágenes, el presentador recordó una historia similar que vivió junto a sus hijos.

En el vídeo, un joven lleva a su casa un perro que se encontró, y la reacción de su madre al ver el can no fue del todo buena. "La rata asquerosa que me has traído", criticó la madre. Sin embargo, en unas horas, la situación cambió totalmente, empezó a tratarlo con mucho cariño y lo mimó con todo tipo de caricias y besos. Al final del vídeo, la mujer terminó confesando que para ella el perro es "como un hijo".

Tras ver estas imágenes, Hans Arús no dudó en poner de ejemplo a su familia: "Normalmente, los padres no queréis un perro hasta que lo tenéis en casa y le cogéis cariño". Estas palabras produjeron las quejas de Alfonso Arús: "Ahora la culpa es de los padres".

En ese momento, el presentador sacó a la luz varias anécdotas de cuando sus hijos eran pequeños y aseguró que por su hogar pasaron muchas mascotas. "Lo mejor es traer al cachorrito para que no te lo esperes. Como el caso de la Pupi, ¿te acuerdas?", le preguntó su hijo.

Los hijos de Alfonso Arús recogían todos los perros que se encontraban por la calle y los llevaban a casa. Es por esto que llegaron a tener "hasta cuatro a la vez", según contó el periodista. Además, sus hijos contaban la ayuda de su abuela: "Teníamos la complicidad de la abuela".

"Había perros que sí que aparecían debidamente identificados porque los habíamos ido a comprar y otros callejeros que te los encontrabas por ahí", explicó el presentador. "Es que si no nos lo quedábamos, los iban a sacrificar", se excusó Tatiana, hija de Arús, ya que al final se los quedaban y acababan formando parte de su familia.