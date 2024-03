Álex reacciona al asalto de Marieta en la villa de los chicos en 'La isla de las tentaciones': "Saber que está rota me duele"

Uno de los temas más comentados en las redes sociales fue el asalto de Marieta a Villa Montaña, la villa donde estaba su novio, Álex, en La isla de las tentaciones. La joven salió corriendo durante la noche, colándose en la casa, pero no encontró a su novio.

Al llegar, Borja pudo agarrarla en el salón. Allí estaban todos los chicos y las tentadoras, menos Álex y Gabriela. "¿Dónde está mi novio?", preguntaba llorando y gritando la de Elche.

Llámenlo casualidad, pero su novio estaba teniendo relaciones sexuales en ese preciso momento en su habitación, por lo que no se enteró de nada hasta que sus compañeros irrumpieron en la habitación. "He escuchado chillidos, pero pensaba que era otra cosa", reveló él.

"Estaba destrozada", aseguraba una de las tentadoras sobre Marieta. "Me de pena. Estoy pensativo y no sé qué ha hecho, pero que me digan mis compañeros que estaba rota me duele", confesó Álex. Gabriela, por su parte, se mostró enfadada: "Ya ha arrepentido".

En la villa de las chicas, Sergio, el tentador con el que Marieta fue infiel a Álex, no apoyó a la chica: "Estás muy perdida, tía. Entiendo que te enfades y lo siento". Ella pidió disculpas, aunque también se excusó. "He hecho lo que he sentido, fin", recalcó, demostrando estar arrepentida.