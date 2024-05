Alex García, el español repatriado de Tailandia por una pancreatitis aguda: "Un día más allí y no lo cuento"

Durante un viaje a Tailandia, el español Alex García contrajo una pancreatitis que supuso que tuviera que ser ingresado en un centro sanitario del país asiático. Pese a haber contratado un seguro médico para su viaje, su familia tuvo que desembolsar una importante cantidad de dinero para hacer frente a los tratamientos necesarios.

Tras haber pedido ayuda, el joven fue repatriado en un avión medicalizado del Ejército desde Tailandia y, este jueves, ha hablado en directo con Vamos a ver.

"Ha sido un cambio en tan poco tiempo... en los últimos días en Tailandia pensaba que no saldría de ahí. Fue llegar a España, operarme y ya todo para arriba. Estoy muy contento. Llego a estar un día o dos más y no lo cuento. Justo esa semana tuvo episodios de 40 de fiebre y no me bajaba ni con antibióticos y llegué a pensar que me quedaban dos días para morir", ha explicado Alex.

"En el avión ya fui a mejor. Imagina la desesperación que tenía por querer subirme a los aviones y que me dijeran que no. Cuando llegué aquí y vi toda la repercusión pensaba que menos mal que me dieron la voz en televisión. Gracias a eso estoy aquí. El dinero que se abonó pro la UVI medicalizada no lo han devuelto todavía y dudo mucho que lo hagan, pero en ese momento daba todo igual", ha agregado el enfermo.

Finalmente, el turista vasco de 36 años ha sentenciado: "Al subirme al avión no me lo creía. Ya solo al bajar estaba mejor. A partir de ahora le voy a dar valor a lo que hay que darle, a estar con la familia, a hacer las cosas que te gustan y vivir más tranquilos... vivimos muy acelerados".