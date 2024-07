Alessandro Lecquio provoca la ira de una invitada de 'La vida sin filtros': "Ponte peluquín, Tutankamón"

Aylén acudió a La vida sin filtros dispuesta a desenmascarar a su novio, un chico con el que lleva saliendo algunos meses. Y es que, pese a que sigue enamorada de él, es consciente de que su relación debe acabar porque este chico no para de faltarle al respeto por las continuas deslealtades.

"Lo he intentado de todas las maneras y me estoy volviendo loca. Si sigues con tus vicios malos, a mí me pierdes para siempre. Yo valgo mucho y no voy a dejar que nadie me haga volver sentirme así", afirmó la joven mirando fijamente a cámara.

Durante su intervención, en la que se rompió en varias ocasiones, llegó a recibir incluso la llamada de la amante de su novio. Aunque, lejos de estar enfrentadas, se llevan a las mil maravillas.

Pese a todo, el momento más tenso de la entrevista a Aylén fue cuando intervino Alessandro Lecquio con un comentario que desató su ira. Y es que, según el italiano, aunque no justifica las deslealtades de su novio, sí que entiende que con esa edad se piense antes en seguir los impulsos que nacen antes que en ser leal. "A los 20 años lo que quieres es follar", señaló.

Aylén no se tomó bien los comentarios de Lecquio y estalló contra él, justo antes de ser despedida del plató: "¡Conmigo te relajas y no me hablas así!", le exigió. "Que pareces Tutankamón. Vete a ponerte peluquín y déjame en paz. Estás diciendo que yo tengo 20 años, pero te estás rebajando a mi nivel", argumentó ella, a lo que el colaborador replicó: "Estoy en un programa de televisión y tengo que hablar con todo el mundo".