Alejo Stivel se 'enfada' con el guionista de 'Pasapalabra': "Cuando acabe quiero tener unas palabras con él..."

La Pista Musical siempre suele dejar grandes momentos en Pasapalabra, y este miércoles no fue para menos, ya que en el duelo entre Alejo Stivel y Fiona Ferrer saltaron las chispas, y no entre ellos...

Roberto Leal les advirtió que la canción que tenían que adivinar era la sintonía de una telenovela: "Por cinco segundos... ¡Música!", exclamó el presentador.

Tras sonar las primeras notas, ninguno de los dos supo adivinar a que serie pertenecía la sintonía que estaban escuchando. Leal les dio la segunda pista, un dato sobre la telenovela.

Alejo Stivel y Fiona Ferrer, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

"Paola enamora a Martín Dávila en una pista de patinaje", señaló el conductor del concurso de Antena 3, pero, una vez más, ninguno de los invitados supo qué responder.

Ni con más segundos de sintonía ni con el título de la serie, dicho en otras palabras: "El título original tiene cinco palabras y yo os digo: calambres musculares de tono rosáceo", les dijo Leal.

"Me gustaría hablar con el guionista. La ha buscado complicada", afirmó Estivel. La última pista fueron unos segundos más de canción, pero no consiguieron acertar y no sumaron tiempo para Vicky y Manu.

Alejo Stivel y Fiona Ferrer, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

La respuesta correcta era Agujetas de color de rosa y, tras escuchar la canción, Ferrer apuntó: "¿En qué momento al de Tequila y a la de la moda les pones Agujetas de color de rosa?".

Para terminar, el cantante comentó: "Voy a tener unas palabritas con el guionista cuando acabemos...". Leal, entre risas, le dijo: "Le hemos puesto en la puerta para que hables con él".