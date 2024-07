Alejandro Nieto vuelve a conseguir uno de los bienes más preciados en 'Supervivientes All Stars': "Estuve más de dos horas..."

Lo crack que es Alejandro con el fuego🤭👏🏻👏🏻. Y que me gusta que tenga compañerismo y enseñe a todos los compañeros, no como algunos que con tal de llevarse solo el mérito a él no enseña a nadie😉 #ConexiónHondurasAllStars2 pic.twitter.com/29yOgKuXrT