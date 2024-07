El emocionante reeencuentro de Alejandro Nieto y Tania Medina en la final de 'Supervivientes All Stars'

Supervivientes All Stars ha puesto a prueba contantemente a sus participantes durante toda su edición. Las emociones estuvieron a flor de piel en la gran final. Pero no siempre estas fueron negativas que ser negativas y prueba de ello fue la bonita sorpresa que se llevó Alejandro Nieto.

El joven fue el primero en enfrentarse a la dinámica del espejo, donde pudo reencontrarse con alguien muy especial para él. Detrás de esta última dinámica se encontraba su novia, Tania Medina. Y es que, para él, poder reencontrarse de nuevo con ella fue como un sueño hecho realidad.

Tras convertirse en el primer aspirarte a ganador de la edición, no pudo evitar sentirse decepcionado al descubrir que la final se celebraría en Honduras. Por ello, pensó que tendría que vivirla lejos de sus seres más queridos, aunque nada más lejos de la realidad.

Antes de poder volver a verse tras un mes en el concurso, el joven no pudo evitar recordar a su novia. "Me he acordado de mi niña", aseguró melancólico sin saber lo que ocurriría en unos instantes. Por eso, al verla allí no pudo evitar emocionarse y lanzarse a besarla y abrazarla.

Así, si bien finalmente fue Marta Peñate quien se hizo con la victoria, para él su gran alegría era poder estar con su novia. Y es que, tal era su deseo por volver que llegó incluso a jugarle una mala pasada y acabó cayéndose de la barca con la que pretendían volver de nuevo a tierra firme.