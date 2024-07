En Supervivientes: All Stars no solo se ponen a prueba las aptitudes físicas y mentales de todos los concursantes, sino que también deben enfrentarse a preguntas sobre cultura general para poder conseguir comida y recursos. Aunque no todos consiguen siempre obtener los mejores resultados.

Así se pudo comprobar en la última edición de Tierra de nadie, donde los concursantes demostraron que, a veces, aunque no se tenga mucha idea, se puede tirar de imaginación. Todo comenzó cuando Laura Madrueño les preguntó quién era el autor de Romeo y Julieta. Y es que un nombre como William Shakespeare no siempre es fácil de escribir.

Por eso, a su manera, cada uno intentó hacerlo lo mejor posible, aunque ninguno de ellos llegara siquiera a acercarse. "Sespir", "Shespy" o "Chespir" fueron solo alguno de los intentos fallidos por intentar llevarse la recompensa. Así, al descubrir la falta de conocimientos sobre inglés o la literatura en general, intentaron justificar sus respuestas.

No sabemos con cuál de todas las variantes de 'Shakespeare' nos quedamos 😂😂😂



🏝️ #TierraDeNadieAllStars2

🔵 https://t.co/fR6iCIDK6m pic.twitter.com/jDIghu4lmm — Telecinco (@telecincoes) July 2, 2024

Aunque, sin duda, la más llamativa fue la de Alejandro Nieto. "Yo lo he escrito en español", aseguró el joven, muy convencido de su decisión. Y es que, a diferencia del resto, él lo hizo pensando en el público: "Para que lo entendáis".

"Algún andaluz está viendo lo que pone y dice '¿esto qué carajo es?", reflexionó, para justificarse. De este modo, él lo escribió siguiendo las reglas del castellano y de acuerdo a su pronunciación. Porque, para él, el famoso autor es "Chespi". Ante esto, Laura Madrueño le aconsejó "mejorar el inglés".