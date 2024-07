Alejandro Nieto, enfrentado con Marta Peñate en 'Supervivientes': "Me dolió cómo me hablaste"

La chupipandi, grupo formado por Marta Peñate, Lola Mencía y Jorge Pérez, fue el detonante del enfrentamiento entre Alejandro Nieto y Marta en Supervivientes All Stars. La pertenencia, o no, de Alejandro en este grupo fue motivo de disputa.

En una conversación de los concursantes, el chico entendió que este grupo le estaba criticando. "No fue lo que pasó", acabó resolviendo Lola Mencía. Sin embargo, la pelea no paró. "Siempre me corrige, me deja como si fuera un tonto y eso una amiga no lo hace", se quejó él.

"No tiene sentido que él diga que no pertenece a ninguna banda y luego diga que sí", se explicó Peñate. "¡Qué pesada eres!", le respondió Alejandro, que aseguraba que la chica le obligaba a posicionarse entre los dos grupos formados en la playa.

En la palapa, pudieron intercambiar sus opiniones nuevamente cara a cara tras escuchar los vídeos donde se criticaban por la espalda. "Me dolió como me hablaste, pero los amigos discuten y creo que podemos solucionarlo", le dijo el modelo a la periodista.

"Creo que tendremos que tener una conversación y sentarnos a decir lo que nos molesta del otro", animaba así el chico a una reconciliación. Finalmente, ambos llegaron a un entendimiento y se abrazaron. Aunque esto no evitó que Marta Peñate nominara a Alejandro minutos después.