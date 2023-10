Alejandro Albalá, sobre la boda de Isa y Asraf: "Creo que Isabel Pantoja no ha ido porque se podía sentir utilizada"

Alejandro Albalá, el primer marido de Isa Pantoja, se ha sentado en el plató de TardeAR para comentar la boda de la hija de Isabel Pantoja. De hecho, ha hablado tanto de la tonadillera como de sus sentimientos sobre la ceremonia.

Al joven le han preguntado acerca de lo que le parece el enlace de su ex con Asraf Beno: "Me parece muy bien, porque al menos en la mente de ella estaba formar una familia muy rápido". "Para ella es un momento muy importante, estoy hasta contento hasta por ella, porque sé que esto es algo que anhelaba", ha expresado Albalá.

Así, se ha remontado al pasado de Isa Pantoja: "Desde que se fue con 18 años de Cantora su plan era formar su propia familia, y con esto ya la está formando en condiciones".

En cuanto a la ausencia de la tonadillera, Alejandro Albalá ha opinado: "Creo que lo que a Isabel no le gusta es que se la pudiera usar para una exclusiva, creo que se podía sentir un poco utilizada y que ha preferido no ir para que no se le meta en ese pack".

"Se arrepentirá, como de otras cosas que ha hecho, pero si iba tenía que hacer el mismo papel que en la boda de su hijo", ha defendido el ex de Isa Pantoja.