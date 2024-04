Alejandra Rubio y Terelu Campos reaccionan a la entrevista de José María Almoguera: "Estoy devastada. Que decepción más grande"

La revista Semana ha publicado la exclusiva de José María Almoguera, el hijo de Carmen borrego, tras su separación con Paola Olmedo. La ya expareja ha hablado tanto de su separación como de la hija menor de María Teresa Campos.

Y es que José María no ha tenido las mejores palabras hacia su madre, quien acaba de volver de Supervivientes. De hecho, ha expresado que el trabajo de la colaboradora ha influido en su separación.

De momento, Carmen Borrego no conoce la existencia de esta entrevista, pues se mantiene aislada de todo hasta que aparezca en el plató de Supervivientes este jueves, pero otros miembros de la familia Campos se han pronunciado sobre las declaraciones de Almoguera.

Así es la vida le ha preguntado a Alejandra Rubio su opinión, y ella ha expresado que no comparte la decisión de su primo de haber concedido la exclusiva. "Yo no hablaría así de mi madre en ningún momento, da igual lo que haya pasado. Las cosas de familia se hablan en familia, y yo eso lo he aprendido a las malas", ha manifestado.

"Una persona que no quiere ser un personaje público no habla de estas cosas, y aunque no quiera lo va a ser", ha señalado de José María tras haber dado dicha exclusiva.

La colaboradora de Así es la vida ha señalado que su primo ha decidido ir por la vía "fácil" al confesar tantos detalles familiares en la revista: "Es dinero rápido. Coges, vendes tu vida y te llevas un tanto bastante importante. Yo priorizo bastantes cosas antes que el dinero, para mí la vida no es esto".

La hija de Terelu Campos ha señalado que "la familia está para ayudarse, no para hacer estas cosas". "Con Carmen tengo mis rifirrafes, pero esto no se lo merece, ha sido una buenísima madre", ha expresado.

Terelu, muy preocupada por Carmen Borrego

Makoke, también presente en Así es la vida, ha leído un mensaje de Terelu Campos reaccionando a la entrevista de su sobrino en la revista Semana. "Estoy devastada", ha manifestado la hermana de Carmen Borrego.

"No podía ni quería levantarme hoy de la cama, y lo he hecho a las 13:00 horas, algo inusual en mí, porque no quería leerla entrevista. Qué decepción más grande", ha manifestado la mayor de las Campos.