Tras salir a la luz las declaraciones de Ana Herminia para Diez Minutos, se ha generado una gran polémica en torno a las acusaciones de machismo dirigidas hacia su pareja, Ángel Cristo. Herminia, en su entrevista, abordó las críticas, defendiendo a Cristo y subrayando su compromiso con la igualdad de género.

Y es que Herminia ha expresado su apoyo incondicional hacia Cristo, definiéndolo como una persona feminista: "Las mujeres que te apoyan han dicho todo lo que han dicho, llega un momento que tú dices.... Él ha vivido tantas acusaciones de mujeres.

Él es muy feminista. Yo soy su reina. No me deja ni cargar un bolso, se ocupa de toda la casa, de la comida. Siempre se ha criado entre mujeres. Machista cero, pero a la gente se le olvida que le dio un ictus y tiene algunos problemas para expresarse", concluyó refiriéndose al enfrentamiento con Aurah Ruiz, en el que mencionó que las mujeres solo servían para denunciar

Sin embargo, estas palabras no han pasado desapercibidas y han provocado una respuesta por parte de Alejandra Rubio en Así es la vida. La hija de Terelu Campos ha cuestionado la comprensión de la empresaria sobre este movimiento social: "Yo lo que le diría a Ana Herminia es que se informe un poco mejor de lo que es el feminismo porque que tu novio o marido no te deje cargar un bolso no tiene nada que ver. Es un gesto bonito, pero no es una definición de lo que es el feminismo".

Además, Carmen Borrego también ha intervenido en el debate, hablando de las palabras de Herminia sobre Bárbara Rey y sugiriendo que los conflictos dentro de una pareja se agravan cuando se involucran en disputas familiares: "Cuando la pareja se mete dentro de un problema familiar no salen las cosas bien".