Alejandra Rubio responde a la exclusiva de Bigote Arrocet: "El que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él"

Este miércoles, Bigote Arrocet ha sido el protagonista la revista Diez Minutos gracias a una entrevista exclusiva en la que ha arremetido contra Alejandra Rubio, nieta de su expareja, María Teresa Campos, así como hacia las hermanas Campos.

En la entrevista, Arrocet se ha referido a la exclusiva publicada por ¡Hola!, donde Rubio anunciaba su embarazo: "Alejandra ha sucumbido a la vida fácil, espero que reaccione".

En Así es la vida, esta declaración ha generado una respuesta inmediata de la tertuliana, quien no ha tardado en defenderse y contraatacar. "Yo no he sucumbido a la vida fácil, yo voy a trabajar todos los días. El que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él", ha manifestado.

La joven también ha criticado las motivaciones del cómico para dar entrevistas. "Cada vez que le apetece ganarse un dinerito se hace una exclusiva", ha señalado, añadiendo que el humorista "opina de cosas que ni le van ni le vienen, porque no pertenece a nuestra familia ni a nuestra vida ni a nada. Se aprovecha porque le viene muy bien".

Dirigiéndose directamente a Arrocet, la colaboradora ha expresado: "Edmundo, no necesito ningún consejo, de verdad (...) Vas por mal camino". Además, lo ha calificado de "clasista".

Carmen Borrego también ha intervenido en defensa de su madre, María Teresa Campos, quien también fue mencionada por Arrocet en el medio. A través de la cámara, Borrego le ha pedido: "Deje de difamar a mi madre, se lo ruego por favor".

Finalmente, Rubio ha concluido con una llamada a la calma y al humor ante la situación: "Lo que hay que hacer es reírse ya".