Alejandra Rubio se pronuncia sobre su portada besando a Carlo Costanzia: "Me preocupa que se hayan dicho cosas tan feas"

Alejandra Rubio se ha pronunciado desde Así es la vida sobre la portada de la revista Semana que la deja ver besando a Carlo Costanzia, el hijo de Mar Flores.

La colaboradora ha comenzado defendiendo que quiere mantener esa parte de su vida para su intimidad: "Sé que es muy complicado porque trabajo aquí, por la familia que tengo y la familia de él, pero me encantaría tener vida privada". "Me da miedo hablar de mi vida privada", ha expresado la hija de Terelu Campos.

Alejandra ha negado haber hablado con periodistas, por lo que ha desmentido a Leticia Requejo, quien aseguró que habló con ella por teléfono desde TardeAR: "Se está diciendo que nos estamos conociendo, y yo no he hablado con nadie. Me duele porque somos compañeros y se están diciendo cosas que no son verdad. No he aclarado nada, ni sí, ni no".

Por esta misma línea, Alejandra ha señalado, sin mencionarla, a la colaboradora del programa presentado por Ana Rosa Quintana: "En un programa una persona ha hecho como que hablaba por teléfono conmigo y yo grabando a la vez con mi móvil la televisión".

Aunque la colaboradora de Así es la vida ha esquivado algunas preguntas, la joven se ha mostrado preocupada por la prensa: "Se han dicho cosas tan feas... Eso es lo único que me preocupa".

Por ello, ha lanzado: "Yo tengo padres, y no necesito que nadie ejerza de mi padre". La colaboradora se ha centrado así en las críticas por la vida que ha llevado Carlo Costanzia en los últimos tiempos.

Alejandra Rubio defiende a Carlo Costanzia

"Se han dicho cosas respecto a él que no me parecen necesarias. Es muy fácil juzgar dolores ajenos, y hay que tener un poco de tacto y no llevarlo todo al extremo", ha defendido sobre cómo se han tratado los problemas del hijo de Mar Flores.

César Muñoz le ha preguntado entonces sobre si sus padres sabían de su cercanía con el hijo de Mar Flores, a lo que Alejandra ha contestado: "Mi madre de mi vida no opina absolutamente, y yo tengo mucha suerte".

El programa le ha mostrado así las declaraciones que ha hecho ella misma en las últimas semanas sobre la entrevista de Carlo Costanzia en De viernes: "Estáis perdidísimos. Si yo he hecho una defensa de Carlo en televisión, ha sido porque lo he sentido así, no por nada".

En cuanto a si le preocupa que Carlo Costanzia esté cumpliendo condena por un delito de estafa, Alejandra ha manifestado: "Yo creo en la reinsección de las personas. Él cumple su condena y se acabó. ¿Qué más quiere la gente? Se le está machacando [...] y es gente que ni siquiera le conoce".