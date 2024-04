Casi un mes después de que hicieran pública su separación de Paola Olmedo, José María Almoguera ha comenzado una vida nueva en un piso en el centro de Madrid, en el que podría estar pagando de alquiler 1.3000 euros al mes, según la revista Diez Minutos.

Así es la vida ha analizado este miércoles este nuevo dato del hijo de Carmen Borrego pero, Alejandra Rubio, presente en el plató, se ha mostrado escéptica con las informaciones sobre su primo.

"Yo no sé de dónde salen algunas informaciones, como de lo que hablaron cuando se reunieron... Como si hubiera cámaras ahí para vigilarles, y no me lo creo", ha expresado la joven.

Asimismo, la hija de Terelu Campos ha señalado: "Tampoco me creo que esté viviendo en un piso de 1.300 euros, porque es un dineral". "No creo que todos los pisos de esa zona valgan 1.300 euros, quizás es un poco menos", ha matizado la colaboradora. No obstante, Alejandra Rubio no ha descartado que vaya a compartir piso, aunque quisiera vivir solo.

Por su parte, Makoke ha asegurado haber hablado con el entorno de la pareja, y ha contado cómo van a organizarse para estar con su hijo en común: "Me llegan a decir que va a estar una semana cada uno con él. Han hablado de poder tener una custodia compartida".