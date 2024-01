Alejandra Rubio y Cristina Porta revelan si participarían en 'La isla de las tentaciones': "Los que van tienen un don, pero yo no sirvo"

Telecinco ha preguntado a algunas de las colaboradoras de sus programas de la tarde si participarían en La isla de las tentaciones. Mientras que la tiktoker y colaboradora de TardeAR Marina Riverss se negaría en rotundo a ir al reality, Alejandra Rubio y Cristina Porta han alabado mucho el formato.

Eso sí, se muestran reticentes a participar. En el caso de Cristina Porta, ella pone el foco en su faceta como novia: "No iría nunca porque no aguantaría ni un roce".

No obstante, la colaboradora de Así es la vida se considera una gran fan del programa: "Amo La isla de las tentaciones, es espectacular esta edición".

Por su parte, Alejandra Rubio, pese a ser también muy seguidora del date show, tampoco participaría: "No iría porque no tengo pareja, pero me parece innecesario".

La hija de Terelu Campos también rechaza ir al programa como soltera: "Se me da fatal tentar. Yo veo a las chicas que van y tienen un don, pero yo para eso no sirvo".