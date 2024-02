Alberto Chicote: "Cuando voy a comer fuera los camareros siempre me dicen 'pasa a la cocina y échales la bronca'"

El chef Alberto Chicote se pone al frente de un nuevo formato de cocina para La Sexta, una competición llamada Batalla de restaurantes (hoy jueves, a las 22.30 h) que mostrará cómo cuatro restaurantes de una misma ciudad y especializados en el mismo plato local, se enfrentarán para obtener un premio de 10.000 euros y el reconocimiento de ser el mejor en su campo.

Para ello, los propietarios de los locales se valorarán entre sí, puntuándose del 0 al 10 en seis categorías: espacio, cocina, comida, servicio y precio. Además, también puntuarán la especialidad regional en la que compiten. Chicote participará en las votaciones y, al final del programa, su puntuación será decisiva para confirmar la clasificación o darle la vuelta.

¿Cómo ha vivido este cambio de formato, ha sido más o menos tenso, más o menos relajado?Pues mira, en un principio, cuando a mí me dijeron "oye, Alberto, nos gustaría que hicieses este formato y todo el rollo", vi unos cuantos capítulos, vi uno del italiano, vi otro del alemán, vi otro del catalán, vi uno del País Vasco, vi uno de Madrid también... un poco para ver una variedad y lo primero que pensé es "uy, qué tranquilo es esto, qué maravilla, porque solamente tengo que ir a acompañar a unos señores que van a comer bien encima en restaurantes que ya son guays". Me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado muchísimo, pero desde luego no ha sido nada tan relajado como me imaginaba en un principio. Cuando los contrincantes tienen que defender su negocio, cuando tienen que intentar alzarse con el cetro de 'yo hago el mejor atún de Cádiz' o 'hago las mejores migas de Zaragoza' los cuchillos vuelan de una manera bárbara.

¿Han intentado influirte o intentan congraciarse con usted los los diferentes hosteleros para intentar influir en tu opinión?No lo he notado de un modo directo. Además, nosotros con todo el equipo tenemos una norma fundamental y es que mientras estamos grabando estamos todos juntos. Evidentemente los contrincantes y yo y en el momento que dejamos de grabar, cada uno de los contrincantes se va para un sitio, dejan de tener contacto entre ellos y evidentemente dejan de tener contacto conmigo. Entonces, si en algún momento hubiesen intentado algo, no hubiesen podido porque no tenemos el tiempo suficiente para estar juntos y no hubiese sido posible. Evidentemente nos sentamos en la mesa y claro, siempre, muchas veces que esperan a que tú digas algo para ver por dónde tiras, pero procuro que siempre sean ellos los que hablen y yo no les dé demasiadas pistas de lo que yo pienso. Ten en cuenta que después, cuando lleguemos a la confrontación final, que es el bombazo del programa, después de sacar la media o la valoración de unos y otros, va a venir la mía. Si yo ya les he dejado entrever antes cuál va a ser la mía, pues deja de haber misterio para ellos y es importante que una vez que terminamos toda la confrontación y sabemos cuál es la clasificación provisional, ellos no tengan ni idea de qué va a pasar una vez que mi valoración entre en juego.

¿Ha tenido que ver trucos o artimañas o ha sido una competición limpia en todo momento?Hemos visto absolutamente de todo, por varios motivos. El primero, porque dentro de la estructura del programa o del formato no hay unas normas marcadas para valorar así o asá. Cada uno valora cómo quiere y hay quien quien es, digamos que es más honesto, con una propia valoración y hay quien dice bueno, si le quito dos puntitos pues igual me arrimo el ascua a mi sardina. Veréis en este caso un poco de todo.

Alberto Chicote (en el centro) en 'Batalla de Restaurantes' en su edición de Cádiz. LA SEXTA

¿Cuando va a comer a un restaurante en su día a día le miran con recelo?Es habitual que me hagan la broma de ¿vienes a grabar? Pues no, no vengo a grabar, vengo a comer y a pasármelo lo mejor posible, que es el mejor motivo que creo que uno puede tener para ir a comer, más allá de tener que alimentarte como todos, cada, cada día, varias veces. Pero sí es verdad que siempre me hacen la broma los camareros, lo de "pasa a la cocina y échales la bronca". La verdad es que me suelen recibir en todos sitios con muchísimo cariño, las cosas como son, y se lo agradezco enormemente.

¿Es una persona abierta y extrovertida, cómo lleva la fama?Pues hace ya muchos años y la verdad es que es algo que entiendo que forma parte de mi, de mi vida... Cuando voy y vengo y sé que que ir a determinados sitios implica recibir muestras de cariño, de admiración. No me ha pasado nunca que se me acerque alguien y me diga "Alberto, eres un imbécil". La gente te muestra mucho cariño y se hacen una foto contigo y en tanto en cuanto no estoy trabajando, pues desde luego, siempre lo hago. Lo hago cada día en mi restaurante, cuando estoy en Omeraki . Más que fama, a mí me gusta más llamarlo popularidad.

¿Cómo ha cambiado su carrera a raíz de estar en la tele? ¿Pensabas que que se iba a liar esto, que iba a estar tantísimos años?No, ni de broma. Nunca, nunca lo pensé. De hecho, recuerdo que al principio, hablando con un amigo que ya hacía tele, me decía "bueno Alberto, esto será una aventura, disfrútalo". En aquel momento íbamos a hacer ocho programas de Pesadilla en la cocina y ahora van cerca de 100. Fue saliendo bien, Pesadilla en la cocina fue como una explosión. Doce años después hemos empezado a grabar de nuevo y seguimos en la brecha. Y a mí me gusta mucho el trabajo que hago. Me gusta no parar y cuando no estoy grabando, estoy en el restaurante. Digamos que tengo poco tiempo libre para hacer otras cosas, pero es que las cosas que hago me gustan mucho. Ahora mismo disfruto mucho de mi vida.

No la hace falta eso de conciliar…Fíjate, es curioso, porque todo el mundo entiende que una vida plena es aquella en la que tienes mucho tiempo libre. Yo entiendo que tengo una vida plena cuando mi tiempo libre se reduce prácticamente a cero.

Y ese poco tiempo libre, que no tiene que ver con la cocina, ¿a qué lo dedica? ¿A esa faceta 'friki' que tiene?Tengo dos hobbies... Vamos a llamarle principales. Uno de ellos es la lectura. Me gusta muchísimo leer, leo mucha ciencia ficción, leo mucha literatura fantástica, novela negra, muchos libros de cocina, evidentemente, porque me sigue interesando estar un poco al día y el otro, cuando estoy en casa, me gusta mucho pintar miniaturas. Es una cosa con la que empecé hace unos cuantos años, a raíz de que mi hermano, unas navidades me regaló un pequeño kit, que se ha convertido en un tinglado enorme. Cuando tengo tiempo libre y estoy en casa, pues puedo disfrutar de la pintura y las miniaturas. Cuando estoy fuera grabando pues no puedo pintar porque no me puedo llevar todo eso fuera. Si estoy fuera grabando, cada rato que tengo libre pues una de dos o estoy en contacto con mi gente del restaurante para ir poniendo cosas al día o resolviendo dudas, o si no, estoy leyendo.

Para usted habrá sido una novedad en este programa comer bien...No una novedad, porque como bien muchas veces (risas).