Albert Infante recibe una gran sorpresa directamente de Cantora: "No juguéis con mis sentimientos"

Albert Infante, tercer finalista de GH VIP, recibió una grandísima sorpresa durante el debate final del programa. Xavier Deltell irrumpió en plató para entregarle un paquete al concursante, que no entendía de qué podría tratar.

"No hace falta que me enseñes el DNI, que ya he visto bastante", le dijo el humorista, dado que se habían proyectado videos de Albert desnudo en la casa de Gran Hermano. "¡Hay una cinta!", exclamó Infante.

El video que había dentro era un "comunicado oficial de Cantora", donde Anabel Pantoja la hacía una bonita invitación a Albert: "Te vienes a ver a la tita al WiZink Center".

El joven montó un verdadero espectáculo en plató, desplomándose al suelo de broma por la emoción y versionando canciones de Isabel Pantoja. "Vas a conocer a Isabel en persona", le anunció Ion Aramendi, sorprendiendo a Albert que pensaba que solo iría al concierto.

Para más inri, el presentador le dio una noticia que no se esperaba: "Ella está deseando conocerte, que lo sepas". Esto hizo que Albert continuase cantando con una alegría inmensa. "¡Eres leyenda de España, la única folclórica viva!", le dedicó a la tonadillera.