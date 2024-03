Alba Casillas cuenta qué pasó tras abandonar 'La isla de las tentaciones' tiempo récord: "Me llegaron vídeos de Rober en una discoteca"

Alba Casillas y Rober abandonaron La isla de las tentaciones en tiempo récord. La pareja no duró ni dos días completos en la aventura, cuando el chico decidió que la experiencia le sobrepasaba. Ocho meses después, Alba se reencontró con Sandra Barneda para aclarar qué ocurrió.

"Él tenía más ganas de ir al programa que yo, aunque diga que no", le explicó la chica a la presentadora. Además, se aventuró a suponer qué pasó por la cabeza de Rober: "Un mes si mojar el churro no se hubiera aguantado".

Barneda quedó completamente sorprendida al conocer la situación actual entre los que fueron participantes del reality: "A las dos semanas de salir, me llegaron unos vídeos de Rober en una discoteca liándose con una". Alba explicó que el vídeo lo grabó una amiga suya.

Desde entonces, no están juntos ni se han vuelto a ver. "Le habló a todas las tentadoras, vendió una imagen de que estábamos superbién y eso parecía la M-40", resumió.

Rober no acudió a la cita con Sandra Barneda, pero mandó un video con negando los hechos: "No me adapté bien a la situación, lo dejamos tres meses después". La presentadora cayó en la cuenta de la diferencia de tiempo. "Se me haría corto", respondió Alba. Para concluir, la chica confirmó que sí que volvería a ir a La isla de las tentaciones.