Alan Barroso, a los miembros de una empresa de desokupación: "Yo también soy español y no necesito llevar la bandera a todas partes"

Los vecinos de Soraluze, en Guipúzcoa, se han encarado a una empresa de desokupación y consiguieron expulsarlos. Todo comenzó cuando el propietario de una vivienda se puso en contacto con esta empresa para desalojar una casa okupada.

Al llegar a la vivienda en cuestión, los miembros de la empresa de desokupación fue recibida con gritos de "¡fascistas!". Ante esto, la Policía tuvo que intervenir debido a la tensión que se generó y, mientras tanto, los okupas se reían de ellos. Finalmente, la empresa de desokupación tuvo que abandonar la zona escoltados por los agentes.

Este viernes, En boca de todos ha contactado en directo con un miembro de Desokupacyl, la empresa encargada de este trabajo y su portavoz, Luis Ángel, ha respondido a si esta es la primera vez que consiguen echarles de un pueblo: "Sí, es la primera vez que nos pasa esto. Por llevar un polo con la bandera de España nos empezaron a llamar fascistas, racistas... y nosotros no somos nada de eso".

Además, Luis Ángel ha puntualizado que nadie les preguntó qué estaba haciendo allí la empresa de desokupación y, además, al llegar al pueblo se dieron cuenta de que lo habían engalanado con banderas de España: "Nos gustan porque somos españoles". Sin embargo, Nacho Abad ha destacado que el matinal había podido hablar con algunos vecinos del pueblo: "Nosotros hemos hablado con los vecinos del pueblo os tenían miedo".

Tras estas declaraciones, Alán Barroso, colaborador del programa, ha apuntado: "Esto era una actuación fuera de la legalidad y no te puedes tomar la justicia por tu mano. Yo también soy español y no necesito llevarlo en todos los lados ni decir que me persiguen por ser español. A mí no me persiguen por serlo y soy un español patriota y estoy orgulloso de mi país".

"A ti te buscan por ir a hacer una desokupación cuando no es tu trabajo porque, por fortuna, en este país, tenemos a la Policía y las cosas funcionan por otros cauces", ha sentenciado el periodista.