Aitana revela en 'El hormiguero' que sufrió 'el mal de Moctezuma' en su viaje a México

La cantante Aitana fue la invitada de El hormiguero en su más reciente emisión y además de hablar sobre su carrera, su música e hitos para ella como el de conocer a Penélope Cruz, explicó lo mal que lo había pasado en un viaje a México.

Pablo Motos era el que abría el melón, diciéndole a la cantante a modo de pregunta "en México te dio el mal de Moctezuma...", algo que reconoció ella muy a su pesar.

"No me había dado nunca en la vida. Para quien no sepa qué es el mal de Moctezuma, es que si ingieres agua de allí del grifo o que no es potable o comes alguna cosa, te pones malo", expliba Aitana.

Pablo Motos no dudó en ampliar la explicación, asegurando que "a veces es por la comida, que está muy especiada, o por el agua. Es una diarrea de otro nivel".

Aitana no quiso entrar en detalles, por lo que siguió usando el término "muy mala". "No voy a hablar ahora de diarreas, imagínate, no voy a hablar de eso, pero sí que tengo que decir que me puse mala. Nunca me había pasado, me puse muy mala y justamente volaba a Miami al día siguiente de ponerme muy mala. Bueno, a todo esto, había un huracán en Miami, porque es lo que digo, tengo mucha suerte en la vida pero voy a volar y hay un huracán", decía para colmo de males la cantante.

A pesar de todo, la artista de OT acabó volando, pero pasó "toda la semana malísima". Y ante la insistencia del presentador, zanjó el tema: "No te voy a hablar de eso, Pablo, no seas así, sabes perfectamente que los titulares van a ser de esto. Entonces, yo no voy a hablar al respecto de la diarrea, solo voy a hablar de que estuve muy mala". Esos días "justo salió el vídeo de un chico, pobrecito mío, que llenó todo el avión de diarrea... ¡No fui yo, ¿eh?!", bromeaba Aitana.

"Tuve mala suerte, pero he de decir que la comida es lo que más me gusta, está riquísima", apuntaba la artista para zanjar el tema.