'Y ahora Sonsoles' habla con la última persona que vio con vida a Álvaro Prieto: "Iba solo, no iba nadie detrás de él"

Y ahora Sonsoles ha hablado con la última persona que vio a Álvaro Prieto antes de su fallecimiento. El testigo, Carlos Vilar, ha explicado en exclusiva para el programa de Antena 3 lo que vio hacer al joven.

"Venía desde la estación hacia aquí y vi a un muchacho del que la cara no me sonaba. En ese momento, no daba con la identificación. Entonces, veo que ese muchacho tira para aquí y se mete entre los dos muros", ha señalado el testigo sobre el hueco por el que el futbolista accedería a las vías de los trenes.

Sobre lo que intuyó cuando el joven cruzó la valla, el testigo ha expresado: "Pensé que iría a hacer sus necesidades, que como es una explanada mucha gente lo hace". "Le perdí la pista cuando me fui con el perro a otro parque", ha explicado Carlos Vilar.

Tras enterarse de que el desaparecido era la misma persona que había visto, el testigo ha contado: "Me extrañaba que nadie lo hubiera visto, así que pensé que se había quedado en esta zona". No obstante, no recordaba mucho su cara. Eso sí, recordaba perfectamente su indumentaria.

"Conmigo no han hablado los agentes, pero con mi vecino que también le vio sí", ha contado para el programa de Antena 3. El hombre también ha confirmado que iba solo: "Yo no vi a nadie detrás de él".