La advertencia del nutricionista Pablo Ojeda sobre la salsa de moda: "Ojo con ella"

La cantidad de sal que consumimos al día para condimentar nuestras comidas es un asunto sobre el que ha puesto el foco el nutricionista Pablo Ojeda en el programa Más Vale Tarde, donde ha abordado diferentes formas alternativas al consumo de sal y ha lanzado un aviso sobre una popular salsa que cada vez se utiliza en más platos: la salsa de soja.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir menos de 5 gramos de sal al día, poco menos de una cucharadita, detallan. Por este motivo, Ojeda propone cambiar este ingrediente por otros condimentos, como el romero, el comino, el orégano o el jengibre, que aporten sabor al plato sin tener que comprometer la salud, especialmente en el caso de aquellas personas que tengan hipertensión.

En este punto, la presentadora, Cristina Pardo, mencionó la salsa de soja: "¿Puede ser un sustitutivo como las especias?", quiso saber. "Ahí quería entrar", le respondió entonces el nutricionista, antes de lanzar una seria advertencia: "Ojo con la soja".

En este sentido, Ojeda ha apuntado que para "las personas que tienen la tensión alta y se tienen que cuidar, no es lo más recomendable". No obstante, ha matizado que "si quiero mantenerla a raya y no tener problemas, mejor la soja que la sal".

Ha sido entonces cuando Ojeda se ha centrado también en el sodio y las cantidades que contiene la salsa de soja. "Muchas veces en los paquetes de cualquier producto que no nos leemos lo que nos viene es la cantidad de sodio, no de sal, y ahí la cantidad máxima recomendada es 2,5 gramos", ha indicado.

"La soja tiene siete veces menos sodio que la sal", ha apuntado el nutricionista, de ahí que sea una alternativa menos dañina en el caso de que no exista hipertensión.

"Voy a tener que estar cocinando con la báscula de Rafael Amargo para saber lo de los gramos", ha reaccionado entonces el presentador, Iñaki López, confuso a la hora de medir los gramos diarios recomendados de sal o de sodio.

Es por ello que Ojeda ha reclamado "asignaturas de nutrición en los colegios", ya que comer es uno de los hábitos que más hacemos y sobre el que no hay educación. "Precisamente, para saber estas pequeñas cosas, para saber cómo funcionamos", ha remachado.