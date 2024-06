La advertencia a Mariló para alejarse de Isabel Pantoja: "Te conviene que te quites de en medio"

Después de conocerse, hace unos días, que Mariló y su familia rompían la relación con Isabel Pantoja y su hermano, y que "nunca volverán a un concierto", este domingo en Fiesta dieron más detalles del motivo que habría llevado a la amiga de la tonadillera a tomar esa drástica decisión.

Fue Mónika Vergara la que destapó la advertencia que le habrían dado a Mariló y que le habría hecho tomar esta decisión de alejarse de su amiga: "Hay una tercera persona en esta relación muy cercana a Mariló que le ha advertido y le ha dicho: 'ojo, ten cuidado, que a lo mejor te conviene separarte de Isabel Pantoja y de todo el entorno de Isabel Pantoja", contó la periodista.

"Le dice: 'todos los favores que tienes que hacer no solamente es a Isabel Pantoja sino a alguien cercano a Isabel Pantoja y lo que te conviene es que te quites de en medio y pongas mucha distancia", añadía.

"¿De qué favores se hablan?", preguntó Emma García. "Mariló tiene una clínica, y ya sabemos que Isabel Pantoja acude a esta clínica para realizarse sus tratamientos y que ella se lo pone extremadamente fácil y económico. Pues, en el pack, esos tratamientos no sólo se los haría a Isabel Pantoja, sino que también va el hermano. Por eso, la persona cercana a Mariló le ha dicho: 'ojo, no os interesa, empieza a poner distancias", respondió la colaboradora, señalando claramente a Agustín, hermano de la artista.

¿Celos?

"No sé si llamarlo celos, pero Agustín no soporta el protagonismo positivo que ha adquirido Mariló. Es decir, todos hemos hablado bien de Mariló, de lo educada que ha sido, lo bien ha respondido, lo feliz que se le ha visto con Isabel en las fotos... pues esto Agustín no lo soporta", señaló hace unos días Antonio Rossi sobre este tema.

"Agustín quiere evitar que Mariló e Isabel salgan en las fotos juntas, cada uno que saque sus conclusiones. No quiere que se les vuelva a fotografiar, evitar que entren y salgan del hotel juntas, evitar cualquier opción que focalice los conciertos de Isabel en la nueva amiga que le hace feliz y con la que se le ve", agregó el colaborador de Vamos a ver.