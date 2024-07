Adara Molinero responde a la gran polémica del plató de 'Supervivientes All Stars': "¿Bosco y tú fuisteis novios o no?"

Adara Molinero se convirtió el pasado jueves en la primera expulsada de Supervivientes All Stars tras haber amenazado con abandonar el concurso y, más tarde, sufrir una fuerte reacción alérgica por la que tuvo que ser evacuada de la isla.

Durante la noche del martes, acudió al plató, donde zanjó una gran polémica que surgió entre los colaboradores y los defensores de los concursantes: si había llegado a formalizar su relación con Bosco tras la edición de Supervivientes 2023.

"¿Bosco y tú fuisteis novios o no?", preguntó directamente Jorge Javier Vázquez, dado que Jonan Wiergo, amigo de Adara, dijo que no. "Sí, un poquito", dijo Adara con una sonrisa nerviosa. "Ya no vengo ningún día más", se quejó Jonan entre risas.

El presentador quiso saber si, en caso de estar solteros, hubiera ocurrido algo en la edición All Stars. "No, porque se intentó y no pudo ser", aseguró la chica, que contó que estuvieron juntos cuatro meses.

"Estábamos en diferentes páginas de la vida, a él le queda mucho por vivir", explicó Molinero sobre la efímera relación amorosa. "A él le queda mucho por vivir y yo quiero otras cosas", reveló. Pese a todo, en el programa Bosco ha confirmado que "siempre estará enamorado de ella".