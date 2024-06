Adara Molinero anuncia su decisión definitiva sobre abandonar 'Supervivientes All Stars': "Estoy muerta de miedo"

Adara Molinero amenazó con abandonar Supervivientes All Stars justo el día del estreno, durante la pasada noche del jueves. Jorge Javier Vázquez le dio hasta el domingo para recapacitar y dar una respuesta definitiva sobre la aventura más extrema de Telecinco.

En directo, en la noche del domingo, recordó sus miedos, los cuales ya había mencionado anteriormente. "Me dio mucha pena por lo que podría haber sido, pero también me sentí aliviada", aseguró la joven sobre la vuelta del helicóptero.

"Si te soy sincera, ahora mismo estoy muerte de miedo y asustada", le confesó a Jorge Javier. "Me gustaría enseñarle a mi hijo que hay que luchar siempre", añadía apenada.

En el plató, compañeros de su edición, como Jonan Wiergo, pensaban que la ganadora de Secret Story daría un paso atrás y decidiría continuar el concurso. Por eso mismo, le pusieron un video de los buenos momentos que vivió en los Cayos Cochinos.

"Por un lado, he pensado que puede ser mi último reality", dio la ansiada respuesta. "Por otro, he pensado en toda la gente que me quiere y que me apoya, así que voy a intentarlo", confirmó de manera definitiva que concursaría en la edición de las leyendas.