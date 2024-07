La activista Afra Blanco, sobre la 'influencer' Roro: "Es un producto. Rocío puede ser feminista, pero Roro no lo es"

La influencer Roro Bueno se ha convertido en el personaje más comentado en las redes sociales en los últimos días. La joven de 22 años se ha hecho viral tras compartir con sus seguidores las recetas y regalos que prepara para su novio Pablo.

El pasado miércoles, Roro visitó por primera vez un plató de televisión y escogió Espejo Público para ello. Desde el matinal de Antena 3, la influencer aseguró que es "feminista": "No vivo por y para Pablo, no soy una mujer sumisa".

Sin embargo, las críticas no han dejado de sucederse y, este jueves, el matinal ha retomado el tema para comentarlo con la activista Afra Blanco en directo.

La activista, muy en contra de la influencer, ha destacado que Roro es "solo un personaje": "Una cosa es Roro y otra cosa es Rocío. Puede que Rocío sea feminista, no lo sé porque no la conozco; pero Roro, desde luego, no lo es".

Asimismo, Afra Blanco ha criticado los vídeos de la joven y, como el resto de detractores de la influencer, ha apuntado la peligrosidad que tiene popularizar este tipo de actitudes que pueden fomentar las conductas machistas. Una opinión que, sin embargo, no ha compartido la abogada Beatriz de Vicente, quien ha defendido a la creadora de contenido.